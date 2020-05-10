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Украинский моряк найден мертвым в Мексике

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Украинец пропал с судна Panamax Alexander под флагом Кипра. Его тело нашли мексиканские рыбаки. Открыто дело.
Panamax Alexander
Panamax Alexander
shipspotting.com
В Мексике найден мертвым украинский моряк, члена экипажа грузового судна Panamax Alexander. Об этом в понедельник, 11 мая, сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, пишет Укринформ.
 
 
"10.05.2020 в Посольство Украины в Мексике поступило сообщение об исчезновении на пути к мексиканскому порту города Масатлан, штат Колима, с борта грузового судна Panamax Alexander (флаг Кипра, ИМО 9233492) гражданина Украины - члена экипажа судна", - говорится в сообщении.
 
В этот же день тело украинца было найдено местными рыбаками.
 
По данному факту возбуждено уголовное дело, мексиканскими правоохранительными органами проводится расследование.
 
Посольство Украины в Мексике принимает меры по розыску родственников умершего украинца.
 
Напомним, на прошлой неделе в Украину вернулись моряки, которые из-за карантина были заблокированы на борту круизного лайнера Mein Schiff 3 в немецком порту Куксхафен.
 
 

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Теги: МИД Украины, Мексика, моряки, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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