В Германии потратят на вакцину против коронавируса 750 млн евро

Клинические испытания вакцины будут проводиться в ускоренном режиме, но в жестких условиях обеспечения безопасности волонтеров.

В Германии исходят из того, что вакцину удастся создать не ранее середины 2021 года

Власти Германии утвердили специальную программу по разработке и налаживанию производства вакцины против коронавируса COVID-19 стоимостью 750 миллионов евро. Об этом сказала министр образования и науки ФРГ Аня Карличек на брифинге в Берлине, сообщает Укринформ в понедельник, 11 мая.

Она отметила, что это самая большая на сегодняшний день сумма, которую министерство выделяет на подобные цели и которая демонстрирует попытки правительства сделать все, чтобы скорее иметь в распоряжении вакцину, являющуюся главным условием возвращения к относительно нормальной жизни.

Карличек подчеркнула, что надо оставаться реалистами и не ждать чуда, но быть готовыми к неудачам. Она также напомнила, что разработка вакцин всегда остается очень дорогостоящим делом и занимает очень много времени, но сейчас ситуация исключительная, которая требует от всех работать в усиленном режиме, ведь именно быстрое представление вакцины как можно большему числу людей во всем мире является "центральным вызовом во взятии под контроль пандемии".

"Мы, как и ранее, исходим из того, что вакцину удастся создать не ранее середины 2021 года", – сказала министр.

Она отметила, что клинические испытания будут проводиться в ускоренном режиме, но в жестких условиях обеспечения безопасности волонтеров. Планируется также расширить возможности компаний, специализирующихся на производстве медикаментов, и создавать новые. Когда начнется производство, вакцину обещают распространять как в Германии, так и за рубежом.

Напомним, в апреле в Германии выдали первое разрешение на клиническое тестирование вакцины от коронавируса. Вакцину произвела компания из города Майнц Biontech, теперь она может тестировать ее на добровольцах.

Также сообщалось, что в Германии тестируют украинские препараты от коронавируса.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet