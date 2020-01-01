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Пентагон хочет спасти компанию-банкрот OneWeb

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Военные США рассматривает возможность воспользоваться услугами спутникового оператора, чтобы улучшить качество связи в Арктике.
Антенны OneWeb в Арктике
Антенны OneWeb в Арктике
twitter.com/OneWeb
 
Пентагон намерен помочь обанкротившейся британской спутниковой компании OneWeb. Об этом 12 мая заявил заместитель командующего штаба Космических войск США генерал Дэвид Томпсон, сообщает Интерфакс.
 
Отмечается, что Минобороны США рассматривает возможность воспользоваться услугами OneWeb, чтобы улучшить качество связи военных в Арктике. 
 
Как отметил Томпсон, Пентагон будет просить Конгресс о финансовой помощи не только для OneWeb, но и для других обанкротившихся коммерческих космических компаний, многие из которых столкнулись с проблемами из-за пандемии коронавируса.
 
По информации генерала, американские военные рассматривают список космических компаний, которые нуждаются в быстрой помощи. Их хотят сохранить на плаву, чтобы космические технологии не перекупили потенциальные противники США.
 
Напомним, OneWeb пытается продать свой бизнес в рамках процедуры банкротства. Ее представители уже сообщали о неудачных попытках получить финансирование из-за пандемии COVID-19.
 
По данным западных СМИ, китайские компании уже предложили OneWeb свою финансовую поддержку.
 
Ранее компания вывела на орбиту 74 интернет-спутника, обеспечив глобальное покрытие. 

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Теги: Пентагон, спутники, компания, Банкротство, банкрот
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Источник: korrespondent.net

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