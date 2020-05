В ООН прогнозируют масштабный голод после пандемии

Пандемия коронавируса вызовет гуманитарную катастрофу и голод множества людей. Об этом свидетельствует анализ Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН), сообщает прес-центр ВПП.

Согласно последним расчетам, четверть миллиарда жителей планеты уже в этом, 2020 году, могут столкнуться с сильным голодом из-за последствий COVID19.

"В настоящее время ВПП ООН предварительно размещает трехмесячный запас продовольствия в наиболее уязвимых странах", - говорится в сообщении.

