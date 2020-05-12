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В ООН прогнозируют масштабный голод после пандемии

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Гуманитарная катастрофа затронет четверть миллиона людей. ООН готовит трехмесячный запас продовольствия для наиболее уязвимых стран.
ООН делает запасы продовольствия
ООН делает запасы продовольствия

Пандемия коронавируса вызовет гуманитарную катастрофу и голод множества людей. Об этом свидетельствует анализ Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН), сообщает прес-центр ВПП.

Согласно последним расчетам, четверть миллиарда жителей планеты уже в этом, 2020 году, могут столкнуться с сильным голодом из-за последствий COVID19.

"В настоящее время ВПП ООН предварительно размещает трехмесячный запас продовольствия в наиболее уязвимых странах", - говорится в сообщении.

К слову, ранее директор Программы Дэвид Бизли заявлял, что нынешняя пандемия коронавируса может привести к голоду "библейских масштабов".

Засуха и голод. Что ждет мир после коронавируса

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Теги: ООН, голод, катастрофа, пандемия
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Источник: korrespondent.net

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