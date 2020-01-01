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В Германии назвали дату открытия границ

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С 15 июня МВД Германии будет стремиться к полному прекращению контроля на всех участках границы.
ФРГ откроет границы не ранее, чем через месяц
ФРГ откроет границы не ранее, чем через месяц
 
В министерстве внутренних дел Германии заявили об открытии границ с 15 июня, сообщает DW в среду, 13 мая.
 
Отмечается, что в стране начнется ослабление пограничных ограничений с этой субботы, 16 мая. 
 
В то же время с этой даты запланировано снятие ограничений на границе с Люксембургом и Данией.
 
Ранее сообщалось, что Австрия и Германия планируют полностью открыть общую границу с 15 июня. При этом уже с 15 мая на границе будет действовать выборочный контроль. Договоренности были достигнуты канцлерами Австрии Себастьяном Курцем и Германии Ангелой Меркель.
 
Напомним, недавно канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия вступает в "новую фазу пандемии".
 
Как сообщалось, в Германии решили продлить ограничения на социальные контакты до 5 июня, но со смягчениями.

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Теги: Германия, граница, пандемия, карантин
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Источник: korrespondent.net

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