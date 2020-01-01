Еврокомиссия подготовила рекомендации по открытию границ в ЕС

Еврокомиссия предложила поэтапный и скоординированный подход, который начнется с отмены ограничений между государствами-членами со схожими эпидемическими ситуациями.

Государства-члены ЕС при принятии решений об отмене ограничений должны действовать на основании трех критериев telegraf.com.ua

Европейская комиссия представила пакет основных принципов и рекомендаций, чтобы помочь государствам-членам Евросоюза постепенно снять ограничения на поездки и позволить туристическому бизнесу возобновить свою работу после карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии в среду, 13 мая.

Один из главных разделов документа посвящен безопасному восстановлению свободы передвижения и отмене внутреннего пограничного контроля странами ЕС.

"Поскольку государствам-членам удается сократить распространение вируса, общие ограничения на свободу передвижения должны быть заменены более целенаправленными мерами… Комиссия предлагает поэтапный и скоординированный подход, который начинается с отмены ограничений между районами или государствами-членами с достаточно схожими эпидемическими ситуациями", – говорится в сообщении.

Государства-члены при принятии решений об отмене ограничений должны действовать на основании следующих трех критериев:

эпидемиологический, в частности, с акцентом на области, где ситуация улучшается, на основе рекомендаций Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и с использованием региональной карты, разработанной ECDC;

способность применять меры сдерживания на протяжении всего путешествия, в том числе на пограничных переходах, включая дополнительные меры и мероприятия, при которых физическое дистанцирование может быть осложнено;

экономические и социальные соображения, которые сначала определяют приоритетность трансграничного перемещения в ключевых областях деятельности, включая личные причины.

Отдельно отмечается принцип недискриминации: когда государство-член решает позволить поездки на его территорию или в конкретные регионы и районы на своей территории, она должна позволять поездки из всех районов, регионов или стран в ЕС с аналогичными эпидемическими условиями.

Ограничения должны быть отменены без какой-либо дискриминации для всех граждан ЕС и всех жителей этого государства, независимо от их национальности, и должны применяться ко всем частям ЕС в схожей эпидемической ситуации.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что страны-члены Евросоюза должны готовиться к возможному началу второй волны распространения коронавируса COVID-19.

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