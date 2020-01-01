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Ученые разработали "умный" шлем, сканирующий температуру вокруг

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Теперь шлем тестируют в аэропортах Италии. Людей с повышенной температурой могут не пустить на рейс.
В Италии тестируют "умный" шлем, который сканирует температуру вокруг
В Италии тестируют "умный" шлем, который сканирует температуру вокруг
ukrinform.ua

В Италии инженеры тестируют "умный" шлем, меряющий температуру у пассажиров в аэропорту Рима. Об этом сообщает Independent в четверг, 14 мая.

"Инженеры в аэропорту (Рим - ред.) тестируют "умный" шлем для замера температуры у пассажиров и выявления у них коронавируса", - сказано в публикации.

Сотрудник аэропорта может передвигаться по аэропорту и сканировать любого в своем радиусе инфракрасным сканером, встроенным в шлем. Если на пассажире будет отображено красный свет, это может означать, что он или она имеет повышенную температуру и может быть носителем коронавируса. Такого человека могут не допустить на рейс.

Шлем тестируют в аэропорту Фьюмичино в Риме, но если эксперимент будет успешен, технологию могут начать использовать в других аэропортах.

Напомним, что ранее ученые изобрели покрытие, защищающее от коронавируса. Покрытие можно распылять на любые поверхности, которые часто используются людьми - например, на ручки дверей и кнопки лифтов.

Также сообщалось, что изобретатель масок N95 вернулся с пенсии для их усовершенствования. Сейчас ученый вместе со своей командой исследует возможность стерилизации масок для их повторного использования.

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Теги: Италия, температура, изобретение, аэропорт, тестирование, шлем, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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