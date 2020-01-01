Италия решила временно легализовать трудовых мигрантов

Решение правительства затронет работников аграрного сектора, а также тех, кто задействован в домашнем хозяйстве.

Италии временно легализует мигрантов, задействованных в сельскохозяйственном секторе или в домашнем хозяйстве, без вида на жительство. Об этом сообщает Corriere Della Sera в четверг, 14 мая.

Иностранные граждане смогут получить вид на жительство со сроком действия на полгода, если они работают в сельском хозяйстве или в качестве домашних работников и въехали в Италию до 8 марта 2020 года. Таким образом работники получат право жить и работать в Италии легально, имея доступ к госуслугам, включая здравоохранение.

Заявителям нужно доказать, что они имеют опыт работы в секторе домашних услуг или сельском хозяйстве. Кандидаты должны подать свою заявку между 1 июня и 15 июля 2020 года.

При этом запрос на получение документа может поступить как от работника, так и от работодателя. В первом случае иностранные граждане с разрешением на проживание, срок действия которого истек 31 октября 2019, могут запросить временное разрешение со сроком проживания в 6 месяцев, заплатив 160 евро. Во втором случае именно работодатель подает запрос на легализацию работника с указанием срока трудового договора. За каждого работника он должен заплатить 400 евро плюс единовременную компенсацию, взносы и налоги.

По предварительным оценкам, легализация коснется около 260 тысяч нелегальных мигрантов.

"С сегодняшнего дня невидимое станет менее незаметным", - расплакавшись, заявила министр сельского хозяйства Италии Тереза Белланова, работавшая в сфере сельского хозяйства и много лет боровшаяся за права работников.

Напомним, что в Польше прогнозируют катастрофу без украинцев. В Польше сейчас потребность в "сотнях тысяч" сезонных работниках из Украины. Без них может пропасть урожай.

Также сообщалось, что в Австрию отправят еще два рейса с украинскими заробитчанами. Недавно в Австрию уже прибыл первый спецрейс с украинцами для сезонных работ. Тогда отправили более 200 человек.

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