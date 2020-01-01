Французские врачи просят открыть парки, чтобы дать жителям подышать

Врачи уже обращались в правительство с просьбой открыть парки, но не получили удовлетворительного ответа.

Профсоюз французских врачей CSMF обратился к властям с просьбой открыть парки Парижа, чтобы жители могли поправить здоровье после длительного время самоизоляции, пишет Интерфакс.

"Мы присоединяемся к просьбе мэра Парижа Анны Идальго об открытии при соблюдении определенных условий городских парков. Также просим обдумать вопрос о быстром возобновлении работы кафе и ресторанов", - говорится в коммюнике профсоюза.

По словам специалистов, у многих жителей столицы весной не было доступа к районам с чистым воздухом, поэтому после ослабления ограничений им нужно гулять.

"У людей во время самоизоляции не было возможности дышать нормальным воздухом, и они уже не могут это терпеть", - отмечается в документе.

Также медики отмечают, что прогулки в парках важны и с психологической точки зрения.

Мэр Парижа уже несколько дней просит власти разрешить ей открыть парки, но в правительстве не хотят идти на это.

Пользователи в соцсетях активно высмеивают такую позицию, не понимая, чем парки опаснее метро.

Как писал Корреспондент, во Франции открыли школы после двух месяцев карантина.

В то же время сообщалось, что граждане Франции недовольны борьбой властей с коронавирусом.

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