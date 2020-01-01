Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Экономика ФРГ пережила рекордный спад с гитлеровских времен

Комментариев: 0
В Министерстве экономики ФРГ считают падение экономики страны худшим для с гитлеровских времен.
Такого кризиса не было с 2008 года
Такого кризиса не было с 2008 года
Pixabay
 
Экономика Германии пережила рекордный спад со времен мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, из-за чего в первом квартале ВВП страны сократился на 2,2 процента, пишет СNBC.
 
Такие показатели связаны с ограничительными мерами, которые были введены в марте из-за пандемии коронавируса. 
 
 
В годовом исчислении экономика Германии сократилась на 2,3 процента с января по март по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
В дальнейшем прогнозируется ухудшение показателей. Во втором квартале ожидается падение ВВП на 10 процентов. 
 
В Германии начали ослаблять карантин в конце апреля, однако многие сектора экономики остаются закрытыми. 
 
В этом году ФРГ потеряет почти 100 миллиардов евро налогов. Из этой суммы 44 миллиарда евро недополучит федеральный бюджет, 35 миллиардов евро — региональные и 15,6 миллиарда евро — местные бюджеты.
 
Источник в Министерстве экономики страны считает падение экономики Германии худшим для страны с гитлеровских времен и окончания Второй мировой войны.
 
Как сообщалось, сокращение экономики стран ЕС идет рекордными темпами.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: экономика, Германия, ВВП, пандемия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь