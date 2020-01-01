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ЕС и Великобритания признали провал торговых переговоров

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Договоренностей нет почти по всем вопросам - от рыболовства и сельского хозяйства до фармацевтических правил и тарифов.
В Лондоне и Брюсселе по-своему трактуют равные правила игры
В Лондоне и Брюсселе по-своему трактуют равные правила игры
 
Официальные Лондон и Брюссель не договорились об условиях торговли после выхода Великобритания из Европейского Союза. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщил руководитель британской делегации на переговорах Дэвид Фрост.
 
 
"Мы достигли очень незначительного прогресса в достижении соглашения по важнейшим нерешенным вопросам между нами", - сказал он, комментируя итоги недельных переговоров.
 
По словам Фроста, главным препятствием для соглашения стало настойчивое требование ЕС включить ряд новых и несбалансированных предложений в равные условия игры.
 
Представитель ЕС на переговорах Мишель Барнье в свою очередь заявил, что Великобритания отказалась вести полноценный разговор по вопросу равных правил игры и достигнутый прогресс незначителен.
 
Источники в ЕС сообщили в СМИ, что договоренностей нет почти во всем - от рыболовства и сельского хозяйства до фармацевтических правил и тарифов. "Обе стороны согласились на несогласие друг с другом", - сказал один из дипломатов. 
 
Как сообщалось, завершающий этап переговоров об отношениях после Brexit должен состояться 1 июня. Британия хочет договориться о свободной торговле с Евросоюзом.
 
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Теги: ЕС, переговоры, Великобритания, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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