ЕС и Великобритания признали провал торговых переговоров

Договоренностей нет почти по всем вопросам - от рыболовства и сельского хозяйства до фармацевтических правил и тарифов.

Официальные Лондон и Брюссель не договорились об условиях торговли после выхода Великобритания из Европейского Союза. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщил руководитель британской делегации на переговорах Дэвид Фрост.

"Мы достигли очень незначительного прогресса в достижении соглашения по важнейшим нерешенным вопросам между нами", - сказал он, комментируя итоги недельных переговоров.

По словам Фроста, главным препятствием для соглашения стало настойчивое требование ЕС включить ряд новых и несбалансированных предложений в равные условия игры.

Представитель ЕС на переговорах Мишель Барнье в свою очередь заявил, что Великобритания отказалась вести полноценный разговор по вопросу равных правил игры и достигнутый прогресс незначителен.

Источники в ЕС сообщили в СМИ, что договоренностей нет почти во всем - от рыболовства и сельского хозяйства до фармацевтических правил и тарифов. "Обе стороны согласились на несогласие друг с другом", - сказал один из дипломатов.