Победа над вирусом. Как получилось у Словении

Правительство Словении официально объявило о завершении эпидемии коронавируса на территории страны, став первой европейской страной, сделавшей это.

В Словении на протяжении двух недель регистрировали менее семи случаев заражения коронавирусом. После этого страна официально объявила о завершении эпидемии. Премьер-министр страны Янез Янша утверждает, что “эпидемиологическая картина в Словении – лучшая в Европе”.

В Словении живет 2 миллиона человек. Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 1464 случая коронавируса и 103 смерти.

Благодаря чему удалось добиться такого результата?

Карантин продолжается

С середины марта в Словении были закрыты все школы, спортивные и культурные учреждения, бары, рестораны, гостиницы и магазины, за исключением супермаркетов и аптек, не работал общественный транспорт.

В стране была введена обязательная дезинфекция жилых домов – лестницы, лифты, выключатели и другие места и предметы общего пользования должны были обрабатываться специальными средствами дважды в день.

Правительство начало ослаблять карантин с 20 апреля. Общественный транспорт возобновил работу на этой неделе, а на следующей неделе некоторые ученики вернутся в школы. Все бары и рестораны, а также небольшие гостиницы до 30 номеров будут открыты на следующей неделе.

Граждане по-прежнему должны будут следовать основным правилам, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции, заявило правительство. В частности, люди должны носить маски в закрытых общественных помещениях, стоять на расстоянии не менее 1,5 метров и дезинфицировать руки при входе в общественные места.

Карантин продолжительностью не менее 14 дней останется в силе для людей из стран, не входящих в ЕС, за некоторыми исключениями, включая дипломатов и людей, перевозящих грузы.

Научный подход

Страна потратила немало усилий на выявление истинной эпидемиологической ситуации. Так, примерно с середины апреля в Словении проводилось рандомизированное тестирование в исследовании приняли участие около 3 тысяч человек различных возрастных групп из всех регионов. Руководил проектом глава Института микробиологии и иммунологии Университета Любляны Мирослав Петровец. В конце концов, удалось обнаружить ряд новых случаев болезни, но и подтвердить, что население не слишком сильно поражено инфекцией. Также оказалось, что на данный момент 2-4% словенцев имеют иммунитет к болезни.

Также в стране проводятся научные исследования, касающиеся особенностей распространения COVID-19. В частности, удалось определить, что в стране заражаются несколькими штаммами вируса. Схожие подвиды выявили в Бельгии, Нидерландах, Малайзии и Сингапуре, пишет The Slovenia Times.

Протесты

Власти Словении выделили 3 миллиарда евро – около 6% ВВП – на поддержку граждан и бизнесов во время карантина. При этом не обошлось без протестов – участники обвиняли власти в коррупции на коронавирусе, а именно закупке лекарства от инфекции по завышенной цене.

EPA Протест в Любляне

В основном участники акций были в масках и пытались соблюдать хоть какую-то дистанцию.

Ситуация в других европейских странах

Литва, Латвия и Эстония с 15 мая открыли границы между собой, закрытые ранее из-за вспышки коронавирусной инфекции. Жители этих стран могут свободно перемещаться между ними при условии, что в течение последних 14 дней они не выезжали за пределы стран Балтии и не контактировали с инфицированными. Приезжие из других государств обязаны, как и раньше, пройти двухнедельный карантин.

В целом, до полной остановки эпидемии еще далеко. Из европейских стран в лидерах по количеству заболевших и умерших от коронавируса Великобритания, за ней идут Испания и Италия.