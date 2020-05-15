Семейные разборки. Как в Сирии деньги делят

Башар Асад поссорился со своим кузеном и главным "кошельком" Рами Махлуфом, семейные разборки могут перерасти в новый виток гражданской войны.

Раздираемая гражданской войной Сирия оказалась в шаге от нового витка конфликта. На этот раз уже прямо внутри правящей семьи Асадов. Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат президента Башара Асада обвинил силовиков в попытке отобрать его бизнес и через соцсети попросил брата о помощи.

Рами Махлуф, чье состояние оценивают в 5 миллиардов долларов, еще недавно контролировал больше половины экономики Сирии. А теперь может быть выслан из страны. К чему приведут семейные дрязги Асадов?

“Главный кошелек” семьи

Махлуф - двоюродный брат Башара Асада по материнской линии, владелец крупнейшего сирийского мобильного оператора Syriatel с 70% рынка. Интересы Махлуфа, которого называли банкиром Асада, не ограничивались телекоммуникационной отраслью - он также контролировал сферу недвижимости, нефтедобычи, банковский сектор, беспошлинную торговлю, строительство, закупки, авиаперевозки. До войны через сложную сеть компаний и холдингов Махлуф контролировал до 60% экономики Сирии.

Говорят, что без его согласия вести бизнес в Сирии иностранцу было невозможно. Одним из слоганов протестующих в 2011 году был: "Махлуф - вор". В 2008 году американцы ввели против него санкции, чуть позже к ним присоединился Евросоюз.

Точных оценок состояния Махлуфа нет, хотя до войны в Сирии назывались цифры от 5 до 18 миллиардов долларов.

facebook.com/RamiMakhloufSY Двоюродный брат президента Башара Асада Рами Махлуф

“Я бы хотел, чтобы в Сирии было десять Рами Махлуфов”,— говорил Башар Асад в 2010 году.

Сейчас от Махлуфа требуют заплатить около 450 миллионов долларов, чтобы возместить разницу между первоначальным (авансовым) лицензионным сбором и фактическими доходами за последние пять лет оператора мобильной связи Syriatel.

“Давление стало недопустимым и бесчеловечным, службы безопасности начали арестовывать наших сотрудников. Разве кто-нибудь ожидал, что службы безопасности придут в компании Рами Махлуфа, в то время как я был крупнейшим сторонником и покровителем этих структур?” –бизнесмен даже вышел в эфир Facebook, чтобы призвать брата к диалогу.

Давние проблемы

Однако, проблемы у кузена Асада появились не сейчас. В сентябре 2019 года появились слухи, что Махлуфа поместили под домашний арест. Тогда взяли под контроль принадлежавшую бизнесмену благотворительную организацию, занимавшуюся в том числе финансированием алавитского ополчения, после чего заморозили его счета, обвинив в неуплате пошлин.

В апреле египетские власти конфисковали партию молочных продуктов, принадлежащих одной из компаний Махлуфа, обнаружив в ней наркотики. Махлуф причастность к грузу отрицал.

Также Махлуфа обвиняли в контрабандных поставках нефтепродуктов из Ливана в Сирию.

Семейные традиции Асадов

Разборки внутри правящей семьи – привычная история для Сирии. Но сейчас эксперты называют ситуацию беспрецедентной: за полвека правления Асадов в Сирии ни разу семейные конфликты не становились достоянием общественности.

В 1984 году родной брат президента Хафеза Асада - отца Башара - задумал переворот, но был уличен и сослан во Францию. Туда же с началом последней войны бежал в 2012 году друг детства и правая рука Башара генерал Манаф Тлас. Ни в том, ни в другом случае сор не выносили из избы.

"Конкуренция, дрязги, конфликты в семье Асада - в этом нет ничего нового, - говорит журналист Сэм Дагер, долго работавший в Сирии и написавший книгу о сирийском президенте. - Но чтобы действовали так открыто - это впервые".

Мать и сестра Башара Асада холодно приняли в семью будущую жену сирийского президента Асму - они видели в ней аутсайдера, вспоминает Дагер. Брат Асада Махер ненавидел мужа его сестры и как-то выстрелил ему в живот. Генерал, глава разведки и генштаба сирийской армии Асеф Шаукат тогда выжил, но погиб позже в результате взрыва смертника, который уничтожил силовую верхушку в ходе совещания, на которое Башар Асад не пришел.

По некоторым данным, сейчас роль в судьбе Махлуфа могла сыграть жена Башара Асада Асма. Отправляя в немилость самого богатого человека в стране, она пытается продвинуть своих собственных родственников, включая 19-летнего сына Хафеза.