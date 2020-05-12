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Во Франции организовали школу в лесу

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Власти Франции смягчили карантинные ограничения и разрешили открыть школы с соблюдением мер, но в деревне Монмейран решили продлить карантин.
Дети одной из французских деревень учатся в лесу
Дети одной из французских деревень учатся в лесу
M6info

Во французской деревне Монмейран чиновники отказались открывать начальную школу несмотря на то, что в большинстве регионов Франции с 11 мая ряд учебных заведений начали принимать учеников. Тогда учителя и родители решили организовать уроки в лесу. Об этом сообщает France Bleu.

В лесу воссоздали обстановку учебного класса: установили доску, расставили парты.

Власти деревни свой отказ открывать школу объяснили тем, что не могут обеспечить в учреждении частую санитарную обработку.

“Из-за планировки здания невозможно развести потоки учеников так, чтобы они не пересекались и соблюдали дистанцию, как того требуют протоколы безопасности”, - заявил мэр Монмейрана Бернар Брюне.

Ранее профсоюз французских врачей CSMF обратился к властям с просьбой открыть парки Парижа, чтобы жители могли поправить здоровье после длительного время самоизоляции. 

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Теги: дети, Франция, школа, обучение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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