Во Франции организовали школу в лесу

Власти Франции смягчили карантинные ограничения и разрешили открыть школы с соблюдением мер, но в деревне Монмейран решили продлить карантин.

Во французской деревне Монмейран чиновники отказались открывать начальную школу несмотря на то, что в большинстве регионов Франции с 11 мая ряд учебных заведений начали принимать учеников. Тогда учителя и родители решили организовать уроки в лесу. Об этом сообщает France Bleu.

Les parents d’'el`eves l’'ecole de Montmeyran (Dr^ome ) ont install'e une classe en pleine for^et. Ils protestent contre la d'ecision du maire de ne pas ouvrir l’'ecole avant le 2 juin, les emp^echant de retourner travailler . @carodejuglart @Yannoro @JeromeMARILLER pour le #19h45 pic.twitter.com/tJ8VD2ova1 — M6info (@m6info) May 12, 2020

В лесу воссоздали обстановку учебного класса: установили доску, расставили парты.

Pour protester contre la non-r'eouverture de l''ecole du village, des parents d''el`eves font la classe dans les bois. Le maire de Montmeyran dans la Dr^ome juge la reprise "inenvisageable" `a cause de "protocoles tr`es compliqu'es", mais il se dit pr^et `a discuter d'ici le 2 juin #AFP pic.twitter.com/mesaGADimL — Agence France-Presse (@afpfr) May 13, 2020

Власти деревни свой отказ открывать школу объяснили тем, что не могут обеспечить в учреждении частую санитарную обработку.

“Из-за планировки здания невозможно развести потоки учеников так, чтобы они не пересекались и соблюдали дистанцию, как того требуют протоколы безопасности”, - заявил мэр Монмейрана Бернар Брюне.

Ранее профсоюз французских врачей CSMF обратился к властям с просьбой открыть парки Парижа, чтобы жители могли поправить здоровье после длительного время самоизоляции.

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