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В Афганистане смертник атаковал здание спецслужбы: семь жертв

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Большинство пострадавших – сотрудники подразделения Национального управления безопасности в провинции Газни.
Дым от взрыва в провинции Газни
Дым от взрыва в провинции Газни
Tolo News

В афганской провинции Газни семь человек погибли, более 40 пострадали в результате подрыва террористом-смертником заминированной машины Humvee близ здания местного подразделения Национального управления безопасности (NDS). Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники в сфере здравоохранения.

"Большинство жертв – работники NDS", – приводит канал слова неназванных представителей сферы здравоохранения.

По словам сотрудников службы безопасности, инцидент произошел около 4.30 по местному времени (6.00 по Киеву). В свою очередь, министерство внутренних дел страны подтвердило факт взрыва, указав при этом, что "террористы вновь напали на религиозный центр в Газни".

Пока ни одна из вооруженных группировок, действующих на территории Афганистана, не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, в минувший вторник в афганской провинции Нангархар прогремел взрыв во время похорон начальника полиции одного из округов. Жертвами атаки смертника стали 25 человек, почти 70 получили ранения.

В тот же день в Кабуле боевики напали на больницу. В результате нападения погибли пять человек, еще четверо были ранены.

После этих нападений президент Афганистана Ашраф Гани отдал силовым ведомствам страны приказ перейти к наступлению на боевиков радикального движения "Талибан"

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Теги: Афганистан, Терроризм, спецслужбы, террористы, взрыв, жертвы, атака, смертники, война в афганистане, смертник
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Источник: korrespondent.net

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