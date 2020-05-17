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Xiaomi представила маску от коронавируса

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Инженеры представили новую маску, которая будет защищать владельца от коронавируса. Маска прозрачная и способна сама себя обеззараживать.
В продаже маски появятся в течение года
В продаже маски появятся в течение года
techcrunch.com

Дочерняя компания Xiaomi – Huami разработала маску для лица, которая способна защитить от COVID-19. Фишкой маски является то, что лицо того, кто ее носит, скрыто не будет – маска сделана из прозрачных материалов, пишет TechCrunch.

Маска Aeri изготовлена из пластика и фильтрующих элементов. Прозрачный материал не станет преградой для разблокировки смартфона по лицу пользователя, когда на человеке данная маска.

Разработчики оснастили Aeri ультрафиолетовой лампой, которая будет дезинфицировать фильтрующие элементы в течение 10 минут.

Обеззараживание происходит, когда маска подключается к источнику питания через USB. Отмечается, что внешнюю часть Aeri придется дезинфицировать вручную.

techcrunch.com 
 

Одним комплектом фильтров можно пользоваться до полутора месяцев, потом их следует менять. Также владельцы маски смогут дополнительно установить на нее вентилятор для усиленного притока воздуха.

В какую цену планируется продавать Aeri не сообщается. В продаже маски появятся примерно через полгода.

Ранее мы писали, что глава Xiaomi пользуется iPhone.

Также сообщалось, что несколько стран ЕС пожаловались на некачественные китайские маски. Евросоюз централизованно закупил десять миллионов масок. Польша и Нидерланды заявили об их непригодности.
 

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Теги: Вирус, инфекция, маски, защита, Xiaomi, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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