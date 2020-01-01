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В Германии отрицают обязательную вакцинацию против COVID

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В документах, принятых в Берлине в связи с пандемией, нет ни слова об обязательной вакцинации населения.
Обязательной вакцинации в ФРГ не будет
Обязательной вакцинации в ФРГ не будет
 
В Германии не будет обязательной вакцинации населения против коронавируса, об этом заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, пишут Риа.новости.
 
"Правительство обвиняют в том, что якобы есть намерение ввести обязательную вакцинацию. Хочу с удовольствием повторить, что... обязательной вакцинации против коронавируса не будет", - сказала Деммер.
 
По ее словам, в документах, принятых правительством в связи с пандемией, "ни в основном тексте, ни в дополнениях" нет заявлений об обязательной вакцинации.
 
Ранее глава Минздрава Йенс Шпан и представитель ведомства канцлера ФРГ также сообщали, что обязательной вакцинации от коронавируса в Германии не будет.
 
По последним данным, число заболевших коронавирусом в Германии за сутки увеличилось только на два человека.
 
Как сообщалось, недавно канцлер Германии Ангела Меркель заявила о "новой фазе пандемии" в стране.

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Теги: Германия, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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