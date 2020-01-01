В Германии отрицают обязательную вакцинацию против COVID

В документах, принятых в Берлине в связи с пандемией, нет ни слова об обязательной вакцинации населения.

Обязательной вакцинации в ФРГ не будет

В Германии не будет обязательной вакцинации населения против коронавируса, об этом заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, пишут Риа.новости.

"Правительство обвиняют в том, что якобы есть намерение ввести обязательную вакцинацию. Хочу с удовольствием повторить, что... обязательной вакцинации против коронавируса не будет", - сказала Деммер.

По ее словам, в документах, принятых правительством в связи с пандемией, "ни в основном тексте, ни в дополнениях" нет заявлений об обязательной вакцинации.

Ранее глава Минздрава Йенс Шпан и представитель ведомства канцлера ФРГ также сообщали, что обязательной вакцинации от коронавируса в Германии не будет.

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