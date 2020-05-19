Израиль должен отказаться от аннексии территорий Палестины - ЕС

Евросоюз не примет одностороннего изменения границ, которое противоречит международному праву.

Власти Израиля должны отказаться от действий, которые могут привести к аннексии палестинских территорий. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в связи с формированием израильского правительства, распространенном 18 мая.

"Мы решительно призываем Израиль воздерживаться от любого одностороннего решения, которое привело бы к аннексии любой оккупированной палестинской территории, что противоречило бы международному праву", - подчеркивается в документе.

В ЕС отметили, что не согласятся с изменением границ в случае отсутствия обоюдной договоренности между израильтянами и палестинцами.

Напомним, Кабинет министров Израиля был сформирован на основе коалиционного соглашения между партией Ликуд Нетаньяху и партией Кахоль-Лаван бывшего начальника Генштаба израильской армии Бени Ганца. В соответствии с документом, премьерами поочередно по 18 месяцев будут Нетаньяху и Ганц.

Представляя в Кнессете созданное по итогам выборов правительство Нетаньяху заявил, что пришло время аннексировать часть палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан в пользу еврейских поселений.

Корреспондент.net , в декабре 2016 года Собез ООН принял резолюцию 2334 с требованием Как сообщал, в декабре 2016 года Собез ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность на оккупированных территориях. Израиль тогда же отказался выполнять положения этого документа.

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