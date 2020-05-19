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Израиль должен отказаться от аннексии территорий Палестины - ЕС

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Евросоюз не примет одностороннего изменения границ, которое противоречит международному праву.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
 
Власти Израиля должны отказаться от действий, которые могут привести к аннексии палестинских территорий. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в связи с формированием израильского правительства, распространенном 18 мая.
 
"Мы решительно призываем Израиль воздерживаться от любого одностороннего решения, которое привело бы к аннексии любой оккупированной палестинской территории, что противоречило бы международному праву", - подчеркивается в документе.
 
В ЕС отметили, что не согласятся с изменением границ в случае отсутствия обоюдной договоренности между израильтянами и палестинцами.
 
Напомним, Кабинет министров Израиля был сформирован на основе коалиционного соглашения между партией Ликуд Нетаньяху и партией Кахоль-Лаван бывшего начальника Генштаба израильской армии Бени Ганца. В соответствии с документом, премьерами поочередно по 18 месяцев будут Нетаньяху и Ганц. 
 
Представляя в Кнессете созданное по итогам выборов правительство Нетаньяху заявил, что пришло время аннексировать часть палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан в пользу еврейских поселений. 
 
Как сообщал Корреспондент.net, в декабре 2016 года Собез ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность на оккупированных территориях. Израиль тогда же отказался выполнять положения этого документа.

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Теги: ЕС, Израиль, Евросоюз, Палестина, арабо-израильский конфликт, аннексия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
nytxcdeer    19.05.2020, 05:55
Оценка:  0
nytxcdeer
Ух ты!А санкции против Израиля ЕС и США будете вводить,как против России?Или двойные стандарты не позволяют этого сделать?
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