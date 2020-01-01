Нидерланды готовятся к открытию баров, театров и ресторанов

Основными требованиями в Нидерландах остаются: дистанция в 1,5 м друг от друга, регулярное мытье рук, работа в удаленном формате и самоизоляция при наличии симптомов коронавируса.

Амстердам заявил про очередное послабление карантинных мер с первого июня. Так, при соблюдении строгих условий, в Нидерландах в первый день лета откроются кафе, бары и рестораны, театры и кинотеатры, а также музеи. Об этом, во вторник, 19 мая, премьер-министр страны Марк Рютте.

По словам главы правительства, в стране снижается число зараженных коронавирусной инфекцией, поэтому ослабление карантинных мер будет продолжаться.

"Мы заслужили это благодаря тому, что придерживаемся рекомендаций специалистов. Однако мы должны продолжать соблюдать правила, потому что знаем, что вирус может начать быстро распространяться вновь", - заявил Рютте.

С первого июня в Нидерландах открывают общепиты. Согласно условиям, в одном помещении смогут находится не более 30 человек, а люди будут обязаны соблюдать дистанцию в 1,5 м друг от друга, за исключением членов одной семьи. На террасах сможет размещаться неограниченное число людей при условии соблюдения дистанции в 1,5 м. Бронирование столиков в кафе и ресторанах будет являться обязательным.

Также, с первого июня в Нидерландах смогут возобновить работу театры, кинотеатры и концертные залы. Им будет разрешено принимать до 30 зрителей в одном зале при соблюдении дистанции в 1,5 м. Также откроются музеи. Они будут самостоятельно определять максимальное число посетителей для соблюдения дистанции между посетителями в 1,5 м. Возобновит работу по обычному графику общественный транспорт, при этом обязательным будет ношение масок.

Предположительно, начальные школы смогут работать по обычному графику с восьмого июня. Средние школы откроются со второго июня, при этом все ученики должны будут соблюдать дистанцию в 1,5 м друг от друга; колледжи и вузы возобновят работу с 15 июня при соблюдении того же условия.

"Если все пойдет по плану и число инфицированных не начнет резко увеличиваться, с 1 июля вступят в силу новые послабления. А именно, откроются парки развлечений, кемпинги, будет увеличено максимально разрешенное числа посетителей до 100 человек для ресторанов, кафе, баров, театров и кинотеатров", - пояснил Рютте.

Также, в ходе следующей волны послабления в Нидерландах будут разрешены свадьбы и похороны с участием не более 100 человек, а в церквях возобновятся службы. С 1 сентября должен быть снят запрет на массовые и спортивные мероприятия; откроются сауны, казино и тренажерные залы.

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