В Италии открылись первые музеи после пандемии

Самые известные античные археологические памятники - Колизей и комплекс Помпеи планируют открыть к концу мая.

В Италии открылись первые музеи после более чем двухмесячного карантина, введенного в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом 19 мая сообщает ТАСС со ссылкой на минкультуры страны.

Как сообщает ведомство, всего двери для посетителей открыли 14 музеев страны.

Так, заработали Национальный археологический музей и Национальный музей средневекового и современного искусства в Матере, Археологический парк в Пестуме, Национальная галерея современного искусства в Риме. Также, открылась Галерея Боргезе и ряд римских музеев, включая Капитолийские.

Вместе с тем многие итальянские музеи, несмотря на разрешение работать, решили вернутся к работе лишь второго июня. Дата выбрана не случайно. В этот день в Италии отмечается национальный праздник - День республики. Так, именно на это число назначено "второе открытие" выставки Рафаэля, приуроченной к 500-летию со дня смерти гения Возрождения, в столичном зале "Скудерие дель Квиринале".

Разрешить работу театров и кинотеатров правительство Италии планирует к 15 июня. Тем не менее две самые известные открытые площадки - Термы Каракаллы, где проводит летний сезон Римская опера, и Арена ди Верона уже объявили о переносе всех спектаклей на следующий год. Венецианский кинофестиваль обещают провести со второго по 12 сентября.

Ранее в Венеции заявили, что гондолы, которые традиционно используются для перевозки туристов по каналам Венеции, вернутся на воду 3 июня.

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