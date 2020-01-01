Фермер заразился коронавирусом от норки

Первый случай передачи коронавируса от животного человеку зарегистрировали в в нидерландской провинции Северный Брабант.

Случай передачи коронавирусной инфекции нового типа от норки человеку был зафиксирован на звероводческой ферме в Нидерландах. Об этом, во вторник, 19 мая, сообщает Reuters со ссылкой на письмо министра сельского хозяйства страны Каролы Скоутен парламенту.

В апреле министерство сельского хозяйства Нидерландов сообщило, что заражение коронавирусом подтвердилось у норок на двух звероводческих фермах в провинции Северный Брабант. Тогда власти ограничили доступ к фермам в качестве меры предосторожности, но заявили, что риска распространения вируса от зверей к человеку нет.

Однако в своем письме министр признала, что выпущенные ранее ее ведомством рекомендации, в соответствии с которыми передача вируса от животных человеку невозможна, были ошибочными. Она отметила, что риск заражения человека от животных всё еще оценивается как минимальный.

Текущее состояние заразившегося сотрудника фермы в письме не уточняется.

Также, в Нидерландах сообщили, что коронавирус обнаружили у трех котов и бульдога, которые, вероятно, заразились от своих хозяев.

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