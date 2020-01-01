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В ЕС появились новые правила для авиапассажиров

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Опубликованные рекомендации не будут обязательными,но они могут стать основой для дальнейших действий правительств и авиакомпаний.
Авиаперевозчики должны обеспечить безопасную дистанцию между пассажирами
Авиаперевозчики должны обеспечить безопасную дистанцию между пассажирами
pixabay.com
Пассажиры должны быть уверены, что путешествие самолетом с другими людьми в ограниченном пространстве несет минимальные риски для их здоровья. Об этом говорится в совместном сообщении Европейского агентства авиационной безопасности и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, опубликованном в четверг, 21 мая.
 
 
В сообщении приводятся правила для авиакомпаний, которые необходимо соблюдать в условиях распространения коронавируса. 
 
В частности, авиаперсоналу необходимо использовать защитные маски и придерживаться тщательной гигиены рук. Также от авиаперевозчиков требуют обеспечить соблюдение социальной дистанции между пассажирами. 
 
Напомним, ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что восстановление авиасообщения в Украине будет зависеть от того, когда другие страны возобновят авиарейсы.

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Теги: ЕС, авиаперелет, карантин, авиакомпании
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Источник: korrespondent.net

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