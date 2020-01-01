ВОЗ не смогла собрать нужную сумму на борьбу с пандемией
ВОЗ удалось собрать только $800 млн из необходимых $1,7 млрд на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает CNN в пятницу, 22 мая.
"Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что объем объявленных взносов на борьбу с пандемией коронавируса в этом году составил почти 800 миллионов долларов США", - сказано в публикации.
Предварительные подсчеты показывают, что организации для этих целей необходимо $1,7 млрд.
"С начала пандемии ВОЗ работала день и ночь для координации глобальной реакции на всех трех уровнях организации - предоставление технических советов, катализация политической солидарности, активизация ресурсов, координация логистики и многое другое", - сказал Гебреисус на заседании исполнительного совета.
Напомним, что ранее в мире рекордный прирост COVID-19. За сутки зафиксировали более 106 тысяч новых случаев, что является самым большим показателем с начала эпидемии.
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