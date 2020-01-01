ВОЗ не смогла собрать нужную сумму на борьбу с пандемией

Организация собрала $800 млн, тогда как на ее цели требовалось $1,7 млрд. С начала вспышки коронавируса ВОЗ координировала глобальную реакцию на всех уровнях.

ВОЗ собрала $800 миллионов на борьбу с COVID-19

ВОЗ удалось собрать только $800 млн из необходимых $1,7 млрд на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает CNN в пятницу, 22 мая.

"Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что объем объявленных взносов на борьбу с пандемией коронавируса в этом году составил почти 800 миллионов долларов США", - сказано в публикации.

Предварительные подсчеты показывают, что организации для этих целей необходимо $1,7 млрд.

"С начала пандемии ВОЗ работала день и ночь для координации глобальной реакции на всех трех уровнях организации - предоставление технических советов, катализация политической солидарности, активизация ресурсов, координация логистики и многое другое", - сказал Гебреисус на заседании исполнительного совета.

Напомним, что ранее в мире рекордный прирост COVID-19. За сутки зафиксировали более 106 тысяч новых случаев, что является самым большим показателем с начала эпидемии.

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