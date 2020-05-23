В Судане в результате крупного ДТП погибли 57 человек
В суданском штате Северный Дарфур произошло крупное ДТП, в результате которого погибли десятки людей. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ в субботу, 23 мая.
Отмечается, что в четверг вечером грузовик с пассажирами столкнулся с грузовиком с прицепом, начался пожар. В результате, по меньшей мере, 57 человек погибли, свыше 20 получили травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу.
Напомним, Судан входит в число стран с самым высоким уровнем смертности от дорожно-транспортных происшествий. Аварии в основном происходят из-за небрежного вождения, плохих дорожных условий и неэффективной системы утилизации транспортных средств.
Ранее в Индии произошло столкновение двух грузовиков возле города Аурайя. Один из автомобилей перевозил внутренних мигрантов. Тогда погибли 24 человека.
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