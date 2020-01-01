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В Пакистане нашли черные ящики разбившегося самолета

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Cледственная комиссия займется расшифровокой бортовых самописцев самолета Airbus A-320 Пакистанских международных авиалиний.
Похороны жертв авиакатастрофы в Карачи
Похороны жертв авиакатастрофы в Карачи

Спасатели нашли оба черных ящика разбившегося под Карачи самолета Airbus A-320 Пакистанских международных авиалиний найдены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании в субботу, 23 мая.

"Второй черный ящик был найден вчера поздно вечером, мы передаем его следственной комиссии", – сказал представитель авиакомпании Абдулла Хан.

Он уточнил, что были найдены как бортовые самописцы, так и диктофон кабины пилотов.

Напомним, 22 мая самолет Пакистанских международных авиалиний упал в густонаселенном районе Карачи. Погибли 97 человек, двух удалось спасти.

В результате крушения были разрушены жилые постройки, из-под обломков спасли десятки местных жителей.

По предварительной информации, причиной инцидента могли стать техническая неисправность или столкновение с птицами.

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Теги: авиакатастрофа, Пакистан, крушение, черный ящик, Карачи, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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