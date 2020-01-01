В Израиле судят действующего премьера за коррупцию

Политика обвиняют во взяточничестве и злоупотреблениях по трем делам.

70-летний Нетаньяху занимает пост премьера Израиля с 2009 года EPA/UPG

В Окружном суде Иерусалима сегодня состоялось первое заседание по делу действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Политик обвиняется в коррупции. Об этом сообщают СМИ Израиля.

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Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что дела являются сфабрикованными и созданы только для того, чтобы отстранить его от власти.

“Все дела сфабрикованы с самого начала. То, что происходит сегодня, является попыткой свергнуть меня и правый лагерь“ - отметил он.

Политик потребовал, чтобы заседание транслировалось в прямом эфире по израильским телеканалам.

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По информации СМИ, у суда происходили акции сторонников и противников политика. Всего пришли около 200 человек.

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