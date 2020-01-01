В Израиле военные открыли огонь по двум палестинцам

Палестинцы напали на израильских военных с ножом. В результате стрельбы палестинцы были ранены, но им удалось скрыться.

Двое палестинцев напали с ножом на израильских военных возле поселения Амихай на востоке от города Рамаллах - военнослужащие открыли огонь. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии в понедельник, 25 мая.

"Получено сообщение о попытке ножевой атаки в районе поселения Амихай, к востоку от Рамаллаха. Двое подозреваемых пытались атаковать военнослужащих ЦАХАЛ, действовавших в этом районе. В ответ войска открыли огонь по подозреваемым", - сказано в сообщении.

Отмечается, что никто из израильтян не пострадал. Двое палестинцев, судя по всему, были ранены, но смогли скрыться с места происшествия.

Напомним, что ранее ХАМАС и Израиль обменялись военными ударами. Из сектора Газа по израильской территории была выпущена одна ракета, в ответ Израиль атаковал три военных поста ХАМАС в секторе Газа.

Также сообщалось, что в Палестине объявили о выходе из всех соглашений с Израилем и США. Аббас отреагировал на заявление Нетаньяху о том, что пришло время аннексировать часть палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан в пользу еврейских поселений.

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