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В США толпа избила владельца магазина. 18+

Комментариев: 1
Продолжаются массовые беспорядки в США. В Техасе толпа накинулась на защищавшего свой магазин мужчину.

В Далласе, штат Техас толпа людей ногами избила мужчину, который попытался защитить свой магазин от мародеров. Об этом сообщает TMZ.

Избиение произошло в субботу вечером, когда владелец магазина попытался защититься с помощью мачете.

На кадрах ролика видно, как толпа людей избивает ногами лежащего мужчину. Пострадавший был доставлен в больницу на автомобиле скорой помощи, где он в настоящее время находится в стабильном состоянии.

Внимание, на видео присутствуют сцены насилия! 18+

 

Напомним, волнения в США начались после смерти мужчины при задержании полицией в американском Миннеаполисе.

Также Корреспондент писал, что в США продолжаются протесты, есть жертвы.

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Теги: США, беспорядки, видео, избиение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Kostos    01.06.2020, 11:06
Оценка:  0
Kostos
Ку-клукс-клан спит?
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