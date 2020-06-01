В США толпа избила владельца магазина. 18+
В Далласе, штат Техас толпа людей ногами избила мужчину, который попытался защитить свой магазин от мародеров. Об этом сообщает TMZ.
Избиение произошло в субботу вечером, когда владелец магазина попытался защититься с помощью мачете.
На кадрах ролика видно, как толпа людей избивает ногами лежащего мужчину. Пострадавший был доставлен в больницу на автомобиле скорой помощи, где он в настоящее время находится в стабильном состоянии.
Внимание, на видео присутствуют сцены насилия! 18+
Напомним, волнения в США начались после смерти мужчины при задержании полицией в американском Миннеаполисе.
Также Корреспондент писал, что в США продолжаются протесты, есть жертвы.
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