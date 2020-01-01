В Африке зафиксировали новую вспышку лихорадки Эбола

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус утверждает, что коронавирус - это не единственная угроза на сегодняшний день.

На западе Демократической Республики Конго в районе города Мбандаки зафиксировали новую вспышку геморрагической лихорадки Эбола. На месте уже работает эксперт Всемирной организации здравоохранения, сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в Twitter.

"Минздрав ДРК выявил шесть случаев заболевания, в том числе четыре летальных исхода", - написал гендиректор ВОЗ.

Еще Гебрейесус отметил, что страна уже находится на финальной стадии борьбы с Эболой в восточной части, а также с COVID-19 и с крупнейшей в мире вспышкой кори.

По его словам, нынешняя вспышка Эболы служит напоминанием о том, что коронавирус - это не единственная угроза жизни и здоровью, с которой сталкиваются люди.

Эпидемия Эболы в ДРК началась в июле-августе 2018 года , в основном в отдаленных восточных провинциях страны Итури и Северное Киву. В результате, по данным СМИ, от болезни скончались более двух тысяч человек. Это уже вторая эпидемия Эболы за последнее десятилетие.

Первая была в Западной Африке в 2013-2016 гг. Она унесла, по официальным данным, более 11 тыс человек.

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