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В Африке зафиксировали новую вспышку лихорадки Эбола

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Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус утверждает, что коронавирус - это не единственная угроза на сегодняшний день.
В Конго продолжают борьбу с лихорадкой
В Конго продолжают борьбу с лихорадкой
Global Look Press
 
На западе Демократической Республики Конго в районе города Мбандаки зафиксировали новую вспышку геморрагической лихорадки Эбола. На месте уже работает эксперт Всемирной организации здравоохранения, сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в Twitter.
 
"Минздрав ДРК выявил шесть случаев заболевания, в том числе четыре летальных исхода", - написал гендиректор ВОЗ.
 
Еще Гебрейесус отметил, что страна уже находится на финальной стадии борьбы с Эболой в восточной части, а также с COVID-19 и с крупнейшей в мире вспышкой кори.
 
По его словам, нынешняя вспышка Эболы служит напоминанием о том, что коронавирус - это не единственная угроза жизни и здоровью, с которой сталкиваются люди.
 
Эпидемия Эболы в ДРК началась в июле-августе 2018 года, в основном в отдаленных восточных провинциях страны Итури и Северное Киву. В результате, по данным СМИ, от болезни скончались более двух тысяч человек. Это уже вторая эпидемия Эболы за последнее десятилетие.
 
Первая была в Западной Африке в 2013-2016 гг. Она унесла, по официальным данным, более 11 тыс человек.
 
Как писал Корреспондент, в США одобрили первую вакцину против Эболы.

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Теги: Африка, ВОЗ, Конго, Лихорадка Эбола
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Источник: korrespondent.net

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