В Африке зафиксировали новую вспышку лихорадки Эбола
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус утверждает, что коронавирус - это не единственная угроза на сегодняшний день.
На западе Демократической Республики Конго в районе города Мбандаки зафиксировали новую вспышку геморрагической лихорадки Эбола. На месте уже работает эксперт Всемирной организации здравоохранения, сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в Twitter.
"Минздрав ДРК выявил шесть случаев заболевания, в том числе четыре летальных исхода", - написал гендиректор ВОЗ.
Еще Гебрейесус отметил, что страна уже находится на финальной стадии борьбы с Эболой в восточной части, а также с COVID-19 и с крупнейшей в мире вспышкой кори.
По его словам, нынешняя вспышка Эболы служит напоминанием о том, что коронавирус - это не единственная угроза жизни и здоровью, с которой сталкиваются люди.
Эпидемия Эболы в ДРК началась в июле-августе 2018 года, в основном в отдаленных восточных провинциях страны Итури и Северное Киву. В результате, по данным СМИ, от болезни скончались более двух тысяч человек. Это уже вторая эпидемия Эболы за последнее десятилетие.
Первая была в Западной Африке в 2013-2016 гг. Она унесла, по официальным данным, более 11 тыс человек.
Как писал Корреспондент, в США одобрили первую вакцину против Эболы.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент