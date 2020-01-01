В ВОЗ назвали общее число зараженных COVID-19

Пациенты с коронавирусной инфекцией нового типа выявлены в 216 странах, отмечается в статистике ВОЗ.

В ВОЗ назвали число заболевших COVID-19 в мире

Общее число случаев заболевания COVID-19 в мире составило уже больше 6,4 миллиона человек. Такие данные во вторник, 2 июня, опубликовала на своем сайте Всемирная организация здравоохранения.

Согласно последним данным ВОЗ, свыше 380 тысяч человек из 6,1 миллиона с COVID-19 скончались. Выздоровели более 2,9 млн человек.

Больше всего случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа зафиксировано в Северной и Южной Америке - 2,9 миллиона. В лидерах антирейтинга остаются две страны - США - 1,7 млн и Бразилия - 514 тысяч пациентов.

Также, в десятке наиболее пострадавших стран от коронавируса: Россия, Испания, Великобритания, Италия, Индия, Франция, Германия, Перу.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что не видит фактов, указывающих на то, что коронавирус нового типа стал менее патогенным.

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