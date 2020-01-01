Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ВОЗ назвали общее число зараженных COVID-19

Комментариев: 0
Пациенты с коронавирусной инфекцией нового типа выявлены в 216 странах, отмечается в статистике ВОЗ.
В ВОЗ назвали число заболевших COVID-19 в мире
В ВОЗ назвали число заболевших COVID-19 в мире

Общее число случаев заболевания COVID-19 в мире составило уже больше 6,4 миллиона человек. Такие данные во вторник, 2 июня, опубликовала на своем сайте Всемирная организация здравоохранения.

Согласно последним данным ВОЗ, свыше 380 тысяч человек из 6,1 миллиона с COVID-19 скончались. Выздоровели более 2,9 млн человек. 

Больше всего случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа зафиксировано в Северной и Южной Америке - 2,9 миллиона. В лидерах антирейтинга остаются две страны - США - 1,7 млн и Бразилия - 514 тысяч пациентов. 

Также, в десятке наиболее пострадавших стран от коронавируса: Россия, Испания, Великобритания, Италия, Индия, Франция, Германия, Перу. 

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что не видит фактов, указывающих на то, что коронавирус нового типа стал менее патогенным. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: статистика, ВОЗ, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь