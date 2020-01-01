За день в Бразилии скончались 1349 больных коронавирусом
Накануне в Бразилии от коронавируса скончались 1349 пациентов - это рекордный показатель в стране с начала эпидемии. Об этом сообщает Минздрав Бразилии в четверг, 4 июня.
Кроме того, за сутки в Бразилии COVID-19 диагностировали у 28 633 человек. При этом общее количество смертей от коронавируса в Бразилии достигло 32 548.
Сейчас Бразилия занимает второе после США место в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавируса. В ВОЗ говорят, что эпицентром пандемии COVID-19 сейчас считают Южную и Северную Америку.
Отметим, что предыдущий рекорд смертности в Бразилии был установлен днем ранее. Тогда от коронавируса скончались 1262 человека.
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