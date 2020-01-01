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Польша подсчитала вернувшихся в Украину заробитчан

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По примерным подсчетам польских статистиков, на родину предпочел уехать примерно каждый десятый мигрант.
Количество легально работающих украинцев в Польше уменьшилось на треть
Количество легально работающих украинцев в Польше уменьшилось на треть

Только 160 тыс. украинских трудовых мигрантов решили выехать из Польши после начала эпидемии коронавируса и введения карантина.

Соответствующие данные в четверг, 4 июня, опубликовало Главное статистическое управление Польши на основе анализа данных из различных официальных реестров, а также данных пограничной службы Польши.

При этом в апреле число официально трудоустроенных граждан Украины сократилось почти на 30% по сравнению с декабрем 2019 года.

В целом количество иностранцев в Польше на конец апреля по сравнению с февралем 2020 года сократилось на 223 тыс., или на 10,1%. Больше всего из Польши уехало белорусов - 32,2%. На втором месте трудовые мигранты из России - 25,7%.

Напомним, ранее посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий сообщил, что в Польше сейчас находится примерно миллион украинских трудовых мигрантов, а 180 тыс. уехали домой из-за пандемии.

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Теги: Польша, кризис, заробитчане, карантин, мигранты, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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