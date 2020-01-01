Twitter заблокировал ролик Трампа

Видеофайл предвыборной кампании президента США, посвященный памяти убитого полицией Джорджа Флойда и протестам в стране, был заблокирован как нарушающий авторские права.

Администрация Twitter заблокировала видеоролик предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, посвященный памяти афроамериканца Джорджа Флойда, в связи с тем, что на него была подана жалоба о нарушении авторских прав. Об этом в четверг, 4 июня, сообщает The Hill.

Отмечается, что видеоролик, который длится почти четыре минуты, сопровождается речью Трампа, с которой он выступил через несколько дней после кончины Флойда. Сначала Трамп говорит о "большой трагедии", затем - о "насилии и анархии" со стороны "радикальных левых группировок" и работе правоохранительных органов. Его слова сопровождают фотографии мирных протестов, а также ролики и снимки с беспорядков, которыми заканчивались демонстрации.

По данным издания, до того, как сервис заблокировал этот видеоролик, им успел поделиться в своем официальном аккаунте сам президент, его сын Дональд Трамп-младший и около семи тысячи пользователей соцсети. Сейчас это видео воспроизвести невозможно. Twitter отметил этот медиафайл, как "заблокированный в связи с жалобой правообладателя".

После блокировки видеоролика команда президента в Twitter обвинила социальную сеть и ее основателя Джека Дорси в цензурировании "жизнеутверждающего и объединяющего послания от президента Трампа" и призвала подписчиков "сделать вирусным" тот же ролик, размещенный на Youtube. Кроме того, представители предвыборной кампании уже обратились в компанию Twitter, чтобы узнать, кто подал жалобу на видео и как именно оно нарушает авторское право.

Напомним, в конце мая Twitter обозначил одно из сообщений Трампа как содержащее неправду. После этого президент Трамп подписал указ, который, как сообщили в Белом доме, даст властям больше возможностей для регулирования деятельности соцсетей. Через несколько дней Twitter ограничил доступ к сообщению Трампа, поскольку оно "героизировало насилие", что противоречит политике компании.

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