В Греции заявили о готовности к войне с Турцией

Министр обороны Греции заявил, что страна готова к военному разрешению конфликта с Турцией.

В Греции не исключили военного конфликта с Турцией pixabay.com

Власти Греции после исчерпания всех дипломатических средств готовы прибегнуть к военным, чтобы дать отпор агрессивным действиям Турции. Об этом заявил министр обороны Греции Никос Панайотопулос в эфире одного из греческих телеканалов.

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По его словам, страна готова к любым сценариям, учитывая напряженность с Турцией, в том числе к военному конфликту.

Министр подчеркнул, что Греция заботится об увеличении сдерживающей силы своей армии, в частности, разведки.

На вопрос, готова ли Греция к военному решению он ответил: “Именно так! Мы готовимся к любым неожиданностям. Конечно, военное вмешательство возможно во всех случаях. Мы не хотим такого развития событий, но хотим дать понять, что сделаем все возможное, чтобы максимально защитить наши суверенные права“.

По его словам, агрессия со стороны Турции усиливается.

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“В последнее время Турция ведет себя достаточно агрессивно. Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с этим поведением, которая в целом имеет растущую тенденцию к агрессии, - это, с одной стороны, пустить в ход все возможные дипломатические средства, а с другой - обеспечить увеличение сдерживающей мощи Вооруженных сил“, - цитирует министра греческий портал In.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Греции вызвало посла Турции в связи с намерениями турецкой стороны проводить разведку нефти и газа в районах греческого континентального шельфа.

Как известно, Греция и Турция, которые являются членами НАТО, имеют давние споры по поводу воздушного пространства и морских границ в Эгейском море, а также относительно прав на минеральные ресурсы в восточном Средиземноморье.

Ранее в Греции заявляли о намерении отгородиться стеной от Турции из-за беженцев. А в Турции заявили, что направляют тысячу спецназовцев на границу с Грецией.

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