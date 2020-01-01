В Мексике начался хаос после убийства мужчины копами

Вскрытие показало, что задержанный копами мужчина умер из-за травмы головы. Протестующие требуют наказать виновных.

В Мексике вспыхнули массовые протесты после того, как полицейские убили мужчину в отделение полиции за то, что он был без защитной маски. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В небольшом городке, где произошло преступление, люди дерутся с полицией, жгут служебные авто и даже ворвались в правительственное здание.

Офицеры применяют дубинки и слезоточивый газ.

Строителя Джованни Лопеса задержали в чевтерг, 4 июня, за хождение без маски в общественном месте.

Вооруженные офицеры затолкали его в автозак. Позже мужчину начали искать родственники. В отделении сказали, что тот в больнице. Медики выдали уже мертвое тело. Вскрытие показало, что Лопес умер из-за травмы головы, протестующие требуют наказать виновных.

Как известно, недавно в США от рук полиции скончался афроамериканец Джордж Флойд . После этого в ряде городов вспыхнули протесты проти расизма, начались беспорядки и мародерство.

Также Корреспондент публиковал кадры, как офицер полиции прижал шею коленом Джорджу Флойду.

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