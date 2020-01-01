G20 выделит $21 млрд на борьбу с коронавирусом

Деньги будут направлены на диагностику, разработку вакцин, лечение, а также на исследования и разработки.

Государства, входящие в Большую двадцатку и приглашенные страны обязались выделить более $21 млрд на борьбу с коронавирусом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу, 6 июня, на сайте G20.

"G20 совместно с приглашенными странами координирует глобальные усилия по поддержке борьбы с пандемией COVID-19. На сегодняшний день члены G20 и приглашенные страны обязались выделить более $21 млрд на поддержку финансирования глобального здравоохранения", - говорится в заявлении.

Эти средства направят на диагностику, разработку вакцин, лечение, а также на исследования и разработки.

Ранее сообщалось, что страны G20 пока не будут взыскивать долги из беднейших стран.

Накануне сообщалось, что Трамп объявил о создании вакцины от коронавируса. Впереди клинические испытания, о сроках завершения которых президент США ничего не сказал.

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