В Индонезии разбился военный вертолет, есть жертвы

Три человека успели выпрыгнуть в водоем незадолго до того, как вертолет упал на землю в провинции Центральная Ява.

В Индонезии четверо военнослужащих погибли, пятеро пострадали при крушении в субботу индонезийского военного вертолета Ми-17 в провинции Центральная Ява. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на представителя армии в субботу, 6 июня.

По его данным, инцидент произошел во время летной подготовки. Вертолет начал падать, загорелся и затем взорвался. При этом проверка, проведенная перед полетом, показала, что летательный аппарат находится в хорошем состоянии.

Указано, что три человека успели выпрыгнуть в водоем незадолго до того, как вертолет упал на землю.

Ранее сообщалось, что вертолет ВСУ Ми-8МТ совершил аварийную посадку. Инцидент произошел на побережье Азовского моря во время тактико-специальных учений с боевой стрельбой.

Также стало известно, что в Московской области РФ совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8. Тогда погиб весь экипаж из трех человек.

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