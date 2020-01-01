Бэнкси посвятил новый рисунок положению темнокожих в США

Бэнкси сравнил нынешнее положение темнокожего населения с жильцами квартиры, которую залило из-за того, что этажом выше прорвало трубу.

Британский художник Бэнкси создал рисунок, посвященный положению темнокожего населения в США. Фото своей последней работы “король стрит-арта” разместил в субботу, 6 июня в Instagram.

На рисунке изображена прислоненная к стене фотография наподобие тех, которые ставят в память об умерших. Вместо лица на ней черный силуэт. Перед снимком стоят несколько погасших свечек и одна большая свеча, которая продолжает гореть. Ее пламя перекинулось на висящий выше на стене американский флаг.

"Сначала я подумал, что должен просто заткнуться и слушать, что черные говорят по этому вопросу. Но почему я должен поступать так? Это не их проблема. Она моя. Это проблема белых. И если белые люди ее не решат, кто-нибудь должен подняться наверх и высадить дверь", - написал художник.

Напомним, за гибель Флойда уволили четверых полицейских, им накануне предъявили обвинения.

Бывший полицейский Дерек Шовин обвиняется в убийстве второй степени, а его коллеги Джей-Александер Кьюн, Томас Лейн и Ту Тао - в пособничестве и подстрекательстве к убийству и непредумышленному убийству второй степени. Им грозит до 40 лет тюрьмы.

После гибели мужчины в США вспыхнули массовые протесты, перерастающие местами в беспорядки, вандализм и мародерство.

Ранее британский художник Бэнкси создал рисунок, на котором изобразил медика в образе супергероя.

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