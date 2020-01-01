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Послы ЕС продлят санкции по Крыму против России

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Действие нынешних санкций истекает уже 23 июня, но послы планируют одобрить продление уже в среду.
Послы ЕС одобрят продление крымских санкций против России через два дня
Послы ЕС одобрят продление крымских санкций против России через два дня
Getty Images

Послы стран Евросоюза одобрят продление санкций против России из-за аннексии Крыма еще на год. Об этом сообщил в Twitter журналист Рикард Юзвяк в понедельник, 8 июня.

"Послы ЕС в среду дадут зеленый свет на продление запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на один год", - написал Юзвяк.

Санкции предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из аннексированного полуострова; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги на этой территории (европейские круизные лайнеры не могут заходить в порты Крыма); экспорт определенных товаров и технологий на полуостров, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

При этом действующие санкции ЕС в отношении Крыма истекают 23 июня. Окончательно утвердить продление санкций должен Совет ЕС.

Напомним, что ранее Меркель выступила за продление санкций против РФ. В Германии высказалась за продолжение санкций против России, пока не будут выполнены Минские соглашения.

Также сообщалось, что США намерены расширить санкции против Северного потока-2. Соавтор законопроекта утверждает, что документ должен "уточнить и расширить" существующие санкции.

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Теги: ЕС, Крым, Евросоюз, санкции, аннексия Крыма, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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