Послы ЕС продлят санкции по Крыму против России

Действие нынешних санкций истекает уже 23 июня, но послы планируют одобрить продление уже в среду.

Послы ЕС одобрят продление крымских санкций против России через два дня Getty Images

Послы стран Евросоюза одобрят продление санкций против России из-за аннексии Крыма еще на год. Об этом сообщил в Twitter журналист Рикард Юзвяк в понедельник, 8 июня.

"Послы ЕС в среду дадут зеленый свет на продление запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на один год", - написал Юзвяк.

Санкции предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из аннексированного полуострова; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги на этой территории (европейские круизные лайнеры не могут заходить в порты Крыма); экспорт определенных товаров и технологий на полуостров, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

При этом действующие санкции ЕС в отношении Крыма истекают 23 июня. Окончательно утвердить продление санкций должен Совет ЕС.

Напомним, что ранее Меркель выступила за продление санкций против РФ. В Германии высказалась за продолжение санкций против России, пока не будут выполнены Минские соглашения.

Также сообщалось, что США намерены расширить санкции против Северного потока-2. Соавтор законопроекта утверждает, что документ должен "уточнить и расширить" существующие санкции.

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