Французской полиции запретили удушение задержанных

Решение было принято после массовых акций протеста по всему миру из-за смерти Джорджа Флойда при задержании в США.

Во Франции полицейским запретили применять прием нейтрализации задержанных техникой захвата за шею. Об этом заявил министр внутренних дел Кристоф Кастанер в понедельник, 8 июня.

"Я принял решение о принятии мер. Жизни людей не должны подвергаться риску при задержании. Применение приема с захватом шеи (техника силового задержания с удушением человека - ред.) будет отменено для полицейских и жандармов", - сказал Кастанер.

Так глава МВД отреагировал на массовые акции протеста по всему миру после гибели во время задержания американскими полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

Кроме того, этот прием теперь не будет отрабатываться в учреждениях подготовки правоохранителей. Кастанер подчеркнул, что у французских правоохранителей должна быть "нулевая терпимость" к расизму.

Напомним, что ранее в Брюсселе акция протеста переросла в погромы. Протестующие забрасывали полицейских камнями и громили дорогие магазины в центре столицы Бельгии.

Также сообщалось, что в Британии протестующие свергли памятник. В Бристоле сбросили в воду статую предпринимателя Эдварда Колстона. А в Лондоне осквернили скульптуру Уинстона Черчилля.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet