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Сбитый рейс МАУ: в Иране задержали шесть человек

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Три человека находятся под стражей, еще троих отпустили под залог, передают в иранском Верховном суде.
Шесть человек задержали в Иране по делу о сбитом в январе самолете
Шесть человек задержали в Иране по делу о сбитом в январе самолете

В Иране задержали шесть человек по делу о сбитии самолета МАУ в Тегеране в январе этого года. Об этом заявил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили, передает FARS во вторник, 9 июня.

"К настоящему времени по этому делу были задержаны шесть человек", - сказал Исмаили.

Представитель суда также добавил, что "трое из этих людей были отпущены под залог, еще три человека остаются под стражей".

Напомним, пассажирский Boeing авиакомпании МАУ потерпел крушение в Тегеране сразу после взлета 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Спустя несколько дней иранские власти признали, что самолет по ошибке сбили военные.

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Теги: авиакатастрофа, Иран, самолет, МАУ, самолеты, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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