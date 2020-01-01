Сбитый рейс МАУ: в Иране задержали шесть человек
В Иране задержали шесть человек по делу о сбитии самолета МАУ в Тегеране в январе этого года. Об этом заявил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили, передает FARS во вторник, 9 июня.
"К настоящему времени по этому делу были задержаны шесть человек", - сказал Исмаили.
Представитель суда также добавил, что "трое из этих людей были отпущены под залог, еще три человека остаются под стражей".
Напомним, пассажирский Boeing авиакомпании МАУ потерпел крушение в Тегеране сразу после взлета 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.
Спустя несколько дней иранские власти признали, что самолет по ошибке сбили военные.
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