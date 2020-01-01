Выборы в Беларуси: Лукашенко предостерег от "побоища на площади"

Беларусь имеет дело с так называемыми "современными" предвыборными технологиями, убежден Лукашенко.

Александр Лукашенко пообещал, что раскола в Беларуси не будет belta.by

Во время выборов президента Беларуси "группы боевиков" могут организовать "побоище на площади". Об этом во вторник, 9 июня, сказал действующий глава государства Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Он отметил, что в стране только три недели как стартовала избирательная кампания, но уже сегодня видно, что "далеко не все кандидаты в кандидаты намерены пройти этот путь цивилизованно".

Кругом нарушения законодательства, более того, этических норм, оскорбления, выпады в сторону власти. Есть и такие, кто считает, что для достижения цели все средства хороши – заявил Лукашенко во время совещания по вопросам деятельности государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.

Он считает, что события развиваются по заранее продуманному сценарию, причем их участники – всего лишь исполнители, у которых есть хозяева с деньгами.

"Сначала представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации и дестабилизации общественно-политической обстановки, потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади. К этому они и призывают людей", – отметил белорусский президент.

Лукашенко пообещал, что "ответ будет один".

"Вы прекрасно понимаете. Мы имеем дело с так называемыми "современными" предвыборными технологиями, которые зачастую не отличаются чистоплотностью. Мы это уже проходили. Мы не допустили раскола тогда в обществе, не допустим и теперь. И сегодня намерены предпринять адекватные меры, чтобы сохранить мир и стабильность в нашем государстве", – заявил президент.

Ранее Александр Лукашенко подверг критике потенциальных кандидатов в выборах президента Беларуси и заявил, что не отдаст им страну.

Также Лукашенко выражал уверенность, что он не повторит путь президента Украины Петра Порошенко.

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