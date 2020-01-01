Во Франции водитель грузовика спрятал полтонны марихуаны в арбузах
Гражданин иностранного государства спрятал в грузовике с овощами и фруктами полтонны наркотиков.
На востоке Франции правоохранители нашли в грузовике с арбузами и кабачками полтонны марихуаны. Об этом сообщает Le Figaro.
Автомобиль с испанскими номерами остановили вблизи города Мец.
Водитель, гражданин иностранного государства, указал в документах, что перевозит фрукты и овощи - арбузы и кабачки - с испанского Сафаррая в Берлин.
Среди них обнаружили 480 термостойких упаковок с каннабисом общей массой 538 килограммов.
Отмечается, что это рекордная партия наркотиков, изъятая в регионе за последние годы. Немного меньшую партию изъяли в июле 2019 года - 528 килограммов каннабиса.
Случай произошел еще в прошлую пятницу, но сообщение о нем появились только накануне, 8 июня.
Водителя приговорили к трем годам лишения свободы, штрафу в размере 1,8 млн. евро и пожизненно запретили въезд на территорию страны. Товары, которыми он замаскировал наркотики, конфисковали.
Напомним, на юге Марокко возле города Гулимин сотрудники полиции изъяли 7,5 тонн марихуаны.
Накануне сообщалось, что в Польше выявили рекордную за всю историю страны партию кокаина весом в три тонны.
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