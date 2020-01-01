Во Франции водитель грузовика спрятал полтонны марихуаны в арбузах

Гражданин иностранного государства спрятал в грузовике с овощами и фруктами полтонны наркотиков.

На востоке Франции правоохранители нашли в грузовике с арбузами и кабачками полтонны марихуаны. Об этом сообщает Le Figaro.

Автомобиль с испанскими номерами остановили вблизи города Мец.

Водитель, гражданин иностранного государства, указал в документах, что перевозит фрукты и овощи - арбузы и кабачки - с испанского Сафаррая в Берлин.

Среди них обнаружили 480 термостойких упаковок с каннабисом общей массой 538 килограммов.

Отмечается, что это рекордная партия наркотиков, изъятая в регионе за последние годы. Немного меньшую партию изъяли в июле 2019 года - 528 килограммов каннабиса.

Случай произошел еще в прошлую пятницу, но сообщение о нем появились только накануне, 8 июня.

Водителя приговорили к трем годам лишения свободы, штрафу в размере 1,8 млн. евро и пожизненно запретили въезд на территорию страны. Товары, которыми он замаскировал наркотики, конфисковали.

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