Сундук на миллион. В США разгадали загадку клада

В национальном парке США Скалистые горы в Йеллоустоуне нашли клад стоимостью миллион долларов, который спрятал там коллекционер Форрест Фенн.

Эксцентричный американский миллионер Форрест Фенн спрятал сундук с драгоценностями в конце 90-х годов 20 века в Йеллоустоунском национальном парке.

Поисками клада занимались десятки тысяч людей. Как минимум четверо кладоискателей погибли.

И вот клад нашли.

Загадка миллионера

Форрест Фенн — бывший арт-дилер и коллекционер, ветеран Вьетнама и археолог-самоучка. Идея спрятать сокровища пришла ему в голову в середине 90-х, когда ему диагностировали рак. Шансы на выздоровление были небольшими, и миллионер решил оставить о себе яркую память — закопать сундук в пустыне и оставить подсказки, где именно он его спрятал. Болезнь удалось остановить, но идею с кладом он таки реализовал.

В 2010 году Фенн опубликовал свою автобиографию Страсть погони, в которой написал, что спрятал старинный бронзовый сундук с сокровищами где-то в парке Скалистые горы (протяженность хребта — около 4800 километров, площадь — 991 691 км^2), к северу от Санта-Фе. В сундуке якобы находятся дорогостоящие предметы антиквариата, слитки золота и драгоценности общей стоимостью три миллиона долларов (предположительно, к 2013 году их стоимость составляла уже пять миллионов). “Никто не знает, где он спрятан. Если я умру завтра, то унесу эту тайну с собой в могилу”, — написал Фенн.

Миллионер оставил в книге девять подсказок, зашифрованных в стихотворении и предложил читателям взяться за поиски спрятанных им сокровищ. Поиском разгадок занимаются тысячи людей — в интернете есть много сообществ, где люди обсуждают свои идеи.

Фенн уточнял, что клад находится в безопасном месте, но все равно призывал авантюристов быть осторожными, брать с собой необходимые запасы еды и воды, а также устройство с GPS.

После публикации книги Фенн дал еще несколько подсказок. Например, известно, что клад находится на высоте больше двух тысяч метров над уровнем моря; его не стоит искать на кладбищах и разрушенных зданиях; его не стоит искать на территории штата Айдахо и Юта. По словам миллионера, наткнуться на сундук случайно, не разгадав всех подсказок, невозможно.

Неудачные попытки

Поиски клада стоили жизни как минимум четверым людям.

В январе 2016 года на поиски клада отправился 54-летний разведенный пенсионер из Колорадо Рэнди Билье. Он решил, что разгадал загадку Фенна и клад якобы находится в одном из глубоких каньонов, по которым течет река Рио Гранде. Несмотря на холодную погоду, Билье отправился в путь по реке на рафте вместе с псом по кличке Лео. У мужчины был с собой спасательный жилет и устройство с GPS. Спустя десять дней его бывшая жена забила тревогу, начались поиски. Спасателям удалось найти перевернутый плот и еле живого от холода пса, а тело самого Билье обнаружили лишь спустя полгода.

Вторым погибшим стал пастор из того же Колорадо — 52-летний Пэрис Уоллэс. Он пропал в начале июня 2017 года. Сначала полиция обнаружила его машину, затем обрывок веревки, а затем и тело пастора в притоке реки Рио Гранде. Форрест Фенн выразил соболезнования семье погибшего и его прихожанам.

Третьей жертвой поиска сокровищ стал 31-летний Эрик Эшби, который переехал в Колорадо специально ради поиска сокровищ Фенна. Последний раз живым его видели 28 июня 2017 года, когда он вместе с другими охотниками за сокровищами сплавлялся по реке Арканзас. Лодка перевернулась, спаслись все, кроме Эшби. Через месяц полиция нашла останки тела, которое не смогла идентифицировать. Считается, что это тело Эрика Эшби, так как оно найдено неподалеку от места крушения, а заявлений о пропаже других людей в этом районе не поступало.

В начале июня 2017 года в Йеллоустоунском национальном парке пропал 53-летний житель Иллинойса Джефф Мерфи. Его жена обратилась в полицию после того, как Мерфи ушел в однодневный поход, но в назначенное время не вышел на связь. Спустя два дня спасатели нашли его тело: по-видимому, мужчина оступился на крутом склоне, упал с высоты 152 метра и разбился насмерть.

Родственники погибших призывали Форреста Финна прекратить квест и сделать соответствующее заявление. Однако сам он не считает это необходимым. “Если люди тонут в бассейне, нужно не осушать бассейн, а учить их плавать”, — говорил миллионер.

Конец истории

Накануне Фенн сообщил, что клад нашли. По словам миллионера, с ним связался человек, который нашел сундук. В подтверждение находки он прислал фотографию. Раскрывать свою личность он не захотел. Фенн добавил, что, по словам кладоискателя, ему помогло стихотворение-подсказка из книги коллекционера.

Отвечая на вопрос журналистов, как он себя чувствует после того, как клад нашли, Фенн сказал: “Не знаю. Наполовину это радость, наполовину — грусть от того, что история закончилась”.