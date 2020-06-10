В США снесли памятник Колумбу

По словам участников протестов, идея снести статую не планировалась заранее и была спонтанной.

Активисты в городе Ричмонд, штат Виргиния, вечером во вторник, 9 июня, снесли памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. Об этом сообщил местный телеканал WRIC.

По его данным, во вторник вечером в парке Берд собралось около тысячи активистов, их акция изначально проходила мирно.

Затем протестующие с помощью трех веревок снесли статую с постамента. Ее оттащили к расположенному рядом озеру и скинули туда.

Фото: Quincy Tucker

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