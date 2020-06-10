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В США снесли памятник Колумбу

Комментариев: 2
По словам участников протестов, идея снести статую не планировалась заранее и была спонтанной.
Вандалы сбросили статую с помощью веревок
Вандалы сбросили статую с помощью веревок
Quincy Tucker
 
Активисты в городе Ричмонд, штат Виргиния, вечером во вторник, 9 июня, снесли памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. Об этом сообщил местный телеканал WRIC.
 
По его данным, во вторник вечером в парке Берд собралось около тысячи активистов, их акция изначально проходила мирно. 
 
Затем протестующие с помощью трех веревок снесли статую с постамента. Ее оттащили к расположенному рядом озеру и скинули туда.
Фото: Quincy Tucker
 
 
Напомним, в США продолжаются протесты из-за гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. 
 
В ряде городов акции переросли в беспорядки, акты вандализма, поджоги и грабежи. Они сопровождались столкновениями с силовиками. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие.

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Теги: США, митинг, беспорядки, протесты, активисты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    10.06.2020, 11:59
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Скажите, если Америку открл Колумб, почему она названа в честь Америго Веспуччи? Может этот Колумб просто примазался к чужой славе?
Сыроешка    10.06.2020, 11:45
Оценка:  +2
Сыроешка
Тупьё немытое.
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