В США снесли памятник Колумбу
По словам участников протестов, идея снести статую не планировалась заранее и была спонтанной.
Активисты в городе Ричмонд, штат Виргиния, вечером во вторник, 9 июня, снесли памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. Об этом сообщил местный телеканал WRIC.
По его данным, во вторник вечером в парке Берд собралось около тысячи активистов, их акция изначально проходила мирно.
Затем протестующие с помощью трех веревок снесли статую с постамента. Ее оттащили к расположенному рядом озеру и скинули туда.
Фото: Quincy Tucker
Напомним, в США продолжаются протесты из-за гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией.
В ряде городов акции переросли в беспорядки, акты вандализма, поджоги и грабежи. Они сопровождались столкновениями с силовиками. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент