В Кабуле при взрыве в мечети погибли четыре человека

Среди жертв взрыва в мечети Шер-Шах-Сури в западной части Кабула оказался имам Азизулла Мофлех.

В столице Афганистана Кабуле произошел взрыв в одной из мечетей во время пятничной молитвы. Об этом сообщает Tolo news 12 июня.

Отмечается, что жертвами взрыва в мечети Шер-Шах-Сури на западе Кабула стали четыре человека, включая имама Азизуллу Мофлеха.

В свою очередь агентство Reuters подтверждает данные о погибших, но отмечает, что еще большее число людей получили ранения, не указывая их конкретного количества.

Напомним, 31 мая в Кабуле взорвался микроавтобус местного телеканала при наезде на придорожную мину. Тогда погибли два человека, еще четверо получили ранения.

Также в Афганистане в ходе нападений боевиков погибли и были ранены более 30 силовиков. Атаки произошли в провинциях Пактия и Фарах.

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