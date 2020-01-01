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Израиль будет строить "город Трампа" на Голанах

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поприветствовал введение санкций США против Международного уголовного суда в Гааге.
Нетаньяху угодил Трампу
Нетаньяху угодил Трампу
 
Израильское правительство переходит к практическим шагам по строительству нового города на Голанских высотах, поселение будет названо в честь президента США Дональда Трампа, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает его канцелярия.
 
Нетаньяху поприветствовал введение санкций США против Международного уголовного суда в Гааге.
 
 
"Трибунал выдвигает абсурдные обвинения против государства Израиль, в том числе скандальное утверждение о том, что существование евреев в центре нашей родины представляет собой военное преступление. Это противоречит здравому смыслу, это противоречит международному праву и противоречит справедливости", - отметил премьер.
 
Он также добавил, что Израиль начинает строительство города на Голанских высотах
 
"Сегодня мы начнем с практических шагов по созданию поселения Рамат-Трамп на Голанских высотах, суверенитет Израиля над которыми был признан президентом Трампом", - добавил Нетаньяху.
 
Напомним, что Голанские высоты – спорная территория на Ближнем Востоке, большая часть которой контролировалась Израилем, а восточная часть Сирией. Обе страны считают Голанские высоты частью своей территории.

В марте Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Это решение осудили ряд стран, в том числе Россия, Турция и Сирия. О непризнании Голан израильскими также заявили в ООН и ЕС.

 
 
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Теги: Израиль, арабо-израильский конфликт, Дональд Трамп, Голанские высоты
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Источник: korrespondent.net

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