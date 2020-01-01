Индия направила протест Пакистану из-за инцидента с дипломатами

Дели и Исламабад по-разному трактуют произошедшие события, перекладывая ответственность друг на друга.

МИД Индии выразил протест Пакистану в связи с задержанием и допросами двух индийских дипломатов. Об этом во вторник, 16 июня, сообщило издание Hindustan Times.

По его данным, дипломаты были освобождены только после того, как временный поверенный в делах Пакистана в Индии был вызван в индийский МИД.

Дипломаты были задержаны утром 15 июня на автозаправочной станции неподалеку от индийского посольства в Исламабаде. В наручниках их доставили в неизвестное место, где допрашивали и били в течение шести часов.

По утверждениям пакистанской стороны, сотрудники индийской дипмиссии были задержаны за совершение ДТП, неоказание помощи пострадавшему и попытку скрыться с места происшествия.

В МИД Индии заявили, что дипломаты были вынуждены дать признательные показания под принуждением.

Напомним, индийский военнослужащий в четверг, 11 июня, погиб в результате обстрела со стороны армии Пакистана в штате Джамму и Кашмир.

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