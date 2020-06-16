В резиденции Путина установили "санитарный коридор"

В РФ не исключают, что элементы нынешнего режима общения президента будут "частично использоваться в дальнейшем для экономии времени".

В резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево, РФ, установили специальный туннель для защиты от коронавируса. Об этом, во вторник, 16 июня, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что конструкция, которая была разработана пензенской компанией, предназначается для проведения дезинфекции.

В резиденции Путина появился дезинфицирующий туннель. Человека дезинфицируют туманным облаком.



Туннель разработала пензенская компания. pic.twitter.com/9zNX7jrK2a — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 16, 2020

"Любой, кто проследует через туннель, оказывается в мелкодисперсном водном тумане, который покрывает дезинфицирующим раствором одежду и открытые участки тела", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Путин минимизировал все личные контакты, а встречи проходят с соблюдением социальной дистанции. Люди, с которыми контактирует президент, проходят тест на COVID-19.

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