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В резиденции Путина установили "санитарный коридор"

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В РФ не исключают, что элементы нынешнего режима общения президента будут "частично использоваться в дальнейшем для экономии времени".

В резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево, РФ, установили специальный туннель для защиты от коронавируса. Об этом, во вторник, 16 июня, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что конструкция, которая была разработана пензенской компанией, предназначается для проведения дезинфекции.

"Любой, кто проследует через туннель, оказывается в мелкодисперсном водном тумане, который покрывает дезинфицирующим раствором одежду и открытые участки тела", - говорится в сообщении. 

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Путин  минимизировал все личные контакты, а встречи проходят с соблюдением социальной дистанции. Люди, с которыми контактирует президент, проходят тест на COVID-19. 

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Теги: Россия, Путин, президент, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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