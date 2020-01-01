В Бразилии за сутки рекордное число случаев заражения коронавирусом

Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица.

В Бразилии за сутки выявили около 35 тысяч случаев COVID-19

В Бразилии за сутки выявлены рекордные 34 918 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования в страе увеличилось до 923 189. Об этом, в среду, 17 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на данные официальной статистики.

Число умерших от последствий заражения в Бразилии выросло до 45 241, за минувшие сутки зарегистрировано 1 282 летальных исходов. Также сообщается о 441 729 излечившихся.

Наибольшее число рнфицированных зарегистрировано в юго-восточном штате Сан-Паулу и его одноименной столице. В регионе насчитываются 190 285 инфицированных и 11 132 умерших.

Вторым по числу заразившихся стал соседний Рио-де-Жанейро - 83 343 инфицированных, где из-за коронавируса умерли 7 967 человек, третьим - северо-восточный штат Сеара - 81 289 инфицированных и 5 070 умерших.

Ранее в Великобритании премьер-министр Борис Джонсон заявил, что местные ученые сделали "наибольший прорыв" в лечении коронавируса.

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